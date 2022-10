Lidl avas Tartus uue suure kaupluse

Uus Lidli pood avati piduliku lindilõikamisega, millest võtsid osa Kambja vallavanem Illari Lään, AS Ehitustrusti juhatuse liige Marko Raudsik, Saksa-Balti Kaubanduskoja Eesti esinduse juht Tarmo Mutso, Lõunakeskuse tegevjuht Marju Jeedas, Lidl Eesti Tartu piirkonnajuht Maris Mehine ja poejuhataja Peeter Talvik. Varakult oli kohale saabunud ka palju ootusärevaid kliente, keda rõõmustasid eriti head sooduspakkumised. Avamise eripakkumised jätkuvad kaupluses veel järgmised neli nädalat.

Kambja vallavanema Illari Lääni sõnul on Kambjal au tervitada Lidlit oma valda. „Ma olen üsna kindel, et Lidli tulek Eestisse on tekitanud omajagu positiivset elevust. Meil on hea meel uut ja tuntud kaubamärki oma vallas tervitada ja ma soovin Lidlile jätkuvalt väga edukat kauplemist,“ ütles Lään.

Lõunakeskuse tegevjuht Marju Jeedas sõnas, et Lõunakeskusel on rõõm kaubanduspargis näha uut kaubamärki. „Lidl on kindlasti lõunaeestlaste seas juba väga tuntud ja oodatud, seda rõõmsamad me oleme selle üle, et Lidl avaneb just Lõunakeskuses. Lidli tulek mitmekesistab siinsete elanike ostuvõimalusi ja rikastab meie kaubandusparki,“ lisas Jeedas.

80 uut töökohta

Lidl Eesti Tartu piirkonnajuhi Maris Mehise sõnul on kaupluse avamisega piirkonnas loodud ligi 80 hästitasustatud töökohta. „Meie meeskonna jaoks on see eriline päev. Meil kõigil on suur rõõm avada täna hommikul uus Lidli kauplus, et pakkuda Tartu, Kambja valla ja kogu Lõuna-Eesti elanikele parima kvaliteediga ja soodsaima hinnaga toidu- ja esmatarbekaupu. Oleme kindlad, et meie iganädalased pakkumised aitavad kohalikel elanikel inflatsiooni ja kasvavate hindadega paremini toime tulla,“ ütles Mehine.

Lidli selge jaemüügimudel tagab klientidele kiire, mugava ja nauditava ostukogemuse. Lidli poodide planeering on lihtne, toodete paigutus lihtsasti arusaadav. Selleks, et klientidel oleks kaupluses mugav orienteeruda, on kõikide riiulite kohal hästi nähtavad sildid, mis tähistavad erinevaid tootekategooriaid ja käimasolevaid sooduspakkumisi.