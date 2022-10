Lukašenka keelas Valgevenes hinnatõusu ära

„Alates 6. kuupäevast keelatakse igasugune hinnatõus. Kee-la-tak-se! Tänasest päevast. Mitte homsest päevast, vaid tänasest. Et ööpäevaga hindu üles ei krutitaks. Seetõttu tänasest päevast hinnatõus keelatakse. Ja hoidku jumal, et keegi raamatupidamises toob midagi varasemale kuupäevale, mingid arvestused, ümberarvestused,“ lausus Lukašenka BelTA vahendusel.

Lukašenka pressiteenistusele lähedane Telegrami kanal Pul Pervogo teatas, et erandeid võib olla ainult üksikuid ja nende üle peavad otsustama ministrid või oblastite täitevkomiteede esimehed.

„Rikkumise eest – see on peaprokuratuuri ja riigikontrollikomitee vastutus – on vahistamised ja kriminaalasjad. Vastutus kogu vertikaali mööda,“ öeldakse teates.