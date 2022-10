Swedbanki kliendid müüsid septembris aktiivselt nii Enefit Greeni kui Wise'i aktsiaid

Lennufirma JetBlue teatas eelmisel kuul, et prognoosib tugevat nõudlust reisimise järele ka peale suvekuid. Aktsia reageeris sellele tugeva tõusuga ning tõi aktsia Swedbanki enimostetud aktsiate sekka.

Hiina elektriautode tootja Xpeng tarnis augustis üle 9500 sõiduki, mis oli 33% rohkem kui eelmine aasta samal ajal. Xpeng on 2022 aasta esimese kaheksa kuuga tarninud 90 000 elektriautot, mis 96% rohkem kui aasta tagasi samal ajal.

Saksamaa valitsus otsustas eelmisel kuul, et süstib elektritootjasse Uniper kaheksa miljardit eurot lisakapitali, mis on üks osa Uniperi riigistamise protsessist. Uniper sattus sel aastal tõsistesse raskustesse, kuna pidi gaasi müüma klientidele varem kokku lepitud hinnaga, kuid ostma seda sisse mitu korda kõrgema hinna pealt.

Eestlaste loodud Wise teatas eelmisel kuul börsile, et ootab käesolevaks aastaks kahekordset kasvu. Lisaks teatas Wise, et aktiivsete klientide arv on tugevalt kasvanud.