Eestlased tellivad üha enam välismaistest e-poodidest. Eesti poed peavad pingutama kaubavalikuga

Just laiem kaubavalik on paljuski see, mis Eesti elanikke välismaistesse e-poodidesse ostlema viib. „Rahvusvaheliste e-kaubamajade eeliseks on kümnetel erinevatel turgudel tegutsemine, mistõttu on neil võimalik pakkuda olulisemalt laiemat kaubavalikut ning osta sisse brände, mis jäävad väiksematel turgudel tegutsejatele kättesaamatuks,“ sõnas Parmsoo. Ta lisas, et tihti ei pruugi klient ka tellimust sooritades teada, et tegemist on välismaise e-poega, sest paljud neist on täies mahus eestikeelsed ning seda on ka nende klienditeenindus ja ühtlasi kasutatakse .ee domeeni.