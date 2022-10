Päev börsil: Tallinna börsil roheline laine, DelfinGroupi märkijad said täna preemia

Esialgu tundus, et USA indeksid avanevad punases, kuna futuurid olid languses. Kuid avanemisel olukord korraks muutus ja indeksid pöörasid roheliseks. Üheks põhjuseks peeti seda, et USA's abiraha taotluste arv on võrreldes möödunud nädalaga tõusnud. Investorid eeldavad, et selle kasv võib Föderaalreservi panna olukorda, kus nad peavad oma karmi rahapoliitikat veidi leevandama. Siiski õnn ei kestnud kaua, sest praeguseks on Dow Jones langenud -0,65%, S&P 500 -0,55% ja Nasdaq-100 -0,42%.