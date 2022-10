Oodatust suurem huvi: selgus eelarvepuudujäägi katmiseks võetava riigilaenu summa

Arvestades, et praegune geopoliitiline- ja turuolukord on väga keeruline, saab rahandusministeeriumi asekantsler Sven Kirsipuu sõnul pidada emissiooni edukaks. „Rahvusvaheliste investorite huvi Eesti võlakirjade vastu oli eile suur ja seetõttu oli tulemuseks ka soodsaim võimalik intressimäär. Viimastel kuudel on võlakirjade alusintressid ja riskimarginaalid tugevalt tõusnud ning keeruline turg määras palju. Samas peame olema kindlad, et meil on olemas piisav rahaline puhver, et katta eelarves ette nähtud riigi väljamakseid nii selle aasta lõpus kui järgmisel aastal.“