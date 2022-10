Sissejuhatuseks paluti iga erakonna esindajal hinnata, milline on praegune olukord Eesti varustuskindlusega ning milline on gaasi roll lähitulevikus. Martin Helme sõnul on üldine pilt pisut parem kui kevadel, lisades siiski: „Meile on küllaltki palju udu aetud. LNG terminal ei ole võrku ühendatud ja me ei tea, kuhu see laev tuleb.“ Tema hinnangul on see riigipoolne läbikukkumine.