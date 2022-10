Kristel Kruustük valiti üheks maailma parimaks naissoost ettevõtjaks

Kristel Kruustük, kes asutas tarkvara testimise ettevõtte Testlio 2013. aastal, valiti nimekirja koos teiste naistega eri valdkondadest, kes jagavad oma unikaalseid lugusid edu saavutamisest läbi ettevõtluse.

„See on minu jaoks väga suur tunnustus, mis näitab selgelt, et Testlio tegevusel on suur mõju nii tarkvara testimise valdkonnas kui ka ühiskonnas laiemalt,“ kommenteeris Kruustük, lisades: „Kuigi minu hinnangul oleme Testlioga alles oma teekonna alguses, kannan seda tiitlit sellegipoolest suure auga!“