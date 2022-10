Pereärid suudavad rasketel aegadel kiiremini reageerida

Ettevõtjatest vanemad andsid oma lastele siiski edasi rahatarkust. Esialgu pidid nad nädala kaupa taskuraha arvestust pidama, siis liiguti üle kuupõhisele süsteemile. Range see isa sõnul ei olnud, lastele püüti lihtsalt mõista anda, et nad mõtleks, kuhu raha kulutada ja mida osta. Et säästmine tähendab hiljem suuremat rahasummat. „Ja lastel tekkisidki suuremad soovid, kuid kui oli näha, et nad ikka midagi väga tahavad, siis sai ka veidi lisaga toetatud,“ meenutab Peeter Peedomaa. Tema sõnul ei olnud lastel ettekujutust ja kindlaid ootusi, et igal juhul ootab neid Arcwoodis soe koht, isegi kui õpingud ei sujuks eesmärgipäraselt.

Peeter ei ole lapsi kuidagi eriliselt meelitanud, veel vähem sundinud või survestanud. Neil on lihtsalt endal ettevõtte tegemiste ja käekäigu vastu huvi olnud. Nad on firma käekäigule kaasa elanud, rasketel aegadel ka kaasa tundnud. Isa arvab, et Arcwood jäi neile lihtsalt hinge. Vähem oluline ei ole tema sõnul ka see, et tegemist on perspektiivika nišiga. See läheb väga hästi kokku noorte seas aina tähtsama CO 2 ja kliimamuutuste teemaga. „Oleme tegutsemas päevakajalises valdkonnas ja suundumus on õige,“ näeb Peeter.

Kõige värskem pereettevõtte liige on tütar Kristi, kes liitus selle aasta alguses. Arcwood on kasvanud juba nõnda suureks, et vaja on tegeleda ka turundusega. Tütar on enda hoolde võtnud just selle.

2011. aastal liitus isa loodud firmaga poeg Raido, kes juba koolipoisipõlvest peale vaatas, kuidas vanemad ettevõtet üles ehitasid. Niipea kui kool lõppes, tõi ta Arcwoodi uut energiat. Tema tegevusvaldkond on toormaterjali hanked ja eksporditurud. „Kuna me projekteerime, toodame ja paigaldame, siis tema koordineerida on ka montaaži korraldamine. Palju on temast abi tehnoloogiliste investeeringute eelanalüüsil,“ ütleb Peeter poja kohta.

Esimene nominent, puidutööstus Arcwood by Peetri Puit on Põlvamaa üks suuremaid ettevõtteid ja juhuse tahtel on sellest saanud Eestis üks pereettevõtte hea eeskuju ning suunanäitaja. Ettevõtte looja Peeter Peedomaa ja abikaasa Aime ei ole oma lapsi jõuga firma tegemistesse toonud, kuid loomulikku teed pidi on see ikkagi juhtunud.

Kas pereettevõtte mudeli puhul midagi ka negatiivset on? Peeter ütleb, et kui seda negatiivseks pidada saab, siis see, et tööasjadest kipub juttu tulema ka n-ö söögilauas. Lisaks see, et kui ettevõttel ei ole just paremad ajad, siis kõik elavad seda üle. „24/7 oled siis selle sees, ehkki püüad end küll välja lülitada. See on lihtsalt nii. Kui oled palgatööline, siis võid kergekäelisemalt lahkuda, otsida teise töö ja elu läheb edasi. Pereliikmetest juhid aga ei saa nii,“ toob Peeter välja. Pluss on aga usaldus ja kindlus, mida selline ettevõtluse vorm tagab.

Igaüks leidis oma kire

Pereettevõtete teise nominendi Estiko Grupi tegemisi on Tartu linnas näha palju, nii hotellide kui ka kahe maamärgi kujul. Viimasteks on Pläsku ja Tasku keskus. Hotellidest aga Lydia, mis sai nime kahe Selide pereliikme järgi. Estiko Gruppi juhib Kristo Seli, kelle sõnul on nende tegevusvaldkondade rohkus soosinud seda, et pereliikmed on neis endale koha leidnud just enda huvi järgi.

„Kasvatuses ei ole nii tehtud, et väike Kristo paneb ülikonna selga ja läheb ärikooli, et temast saaks ärijuht. See ei ole eesmärk olnud,“ kinnitab ta. Olemas on võimalused ja kel huvi, see saab olla kaasatud ning õppida. Kristo osales küll kooli kõvalt grupi tegemistes, aga ta ei tundnud survet, et tema tee peab kindlasti sinna ka edaspidi viima.

Ta toob paralleeli treeneri ja tema lastega, kes ikka vanemaga kaasas käivad. „Meie staadioniks on olnud Pläsku ja Tasku keskused. Oleme olnud teemadega kursis,“ ütleb Kristo Seli ning lisab, et temal noorena ettevõtluse osas mingit vastumeelsust ei tekkinud: „Kui, siis on suur poliitika ja sealne ambitsioon kõrvalt vaadates olnud midagi, mis mind ennast ei köida.“