Tartus valiti parimaid ettevõtteid. Võistlust kroonis tuntud tehnoloogiafirma

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul näitas tänavune ettevõtluskonkurss selgelt, et Tartus on uued sektorid - ringmajandus, biotehnoloogia, infotehnoloogia - jõudsalt arenemas ja end välisturgudele laiendamas. „Samas on rõõm tõdeda, et väga head tulemused tegid ka meie regiooni traditsioonilised alustalad – metalli- ja puidutööstus. See näitab, et meie kõige suuremad tööandjatest tööstussektorid on suutnud väga hästi kohaneda, teha strateegilisi investeeringuid ning tõsta tootmise efektiivsust,“ ütles linnapea.