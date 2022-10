Ajas kasvav investeering mis teeb tuju heaks ja kõlbab juua. Eesti ettevõte toob turule uue fondi

Fondi investeerida saab nii era- kui juriidiline isik kui registreerida ennast WineFortune.com platvormi kasutajaks. Osaku algväärtus on 1 euro ning osakute pakkumine kestab 3. oktoobrist kuni 24. oktoobrini. Tegemist on usaldusfondiga, mille maksimaalne tõstetav kapital käesoleval aastal on 2,5 miljonit eurot.