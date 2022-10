100 miljonit kadunud. Krüptomaailma tabas järjekordne häkk

Binance'i toetatud plokiahela BNB Chaini pressiesindaja hinnangul oli intsidendiga seotud 100 miljoni kuni 110 miljoni dollari ulatuses digitaalseid münte. Vähemalt 7 miljonit dollarit varastatud vahenditest on juba külmutatud, lisas pressiesindaja.

Binance’i juhi Changpeng Zhao sõnul on probleem nüüd kontrolli alla saadud.

Binance'i ökosüsteem on üks suuremaid, mida seni on rünnatud. Zhao ütles Twitteris, et suure tõenäosusega katab Binance kõik kaotused, millega häkkerid minema pääsevad.

Sel aastal on krüptohäkkimiste käigus kaotatud umbes 2 miljardit dollarit, millest paljud on toime pandud Põhja-Koreaga seotud rühmituste poolt. Populaarseks sihtmärgiks on olnud plokiahelate vahelised sillad, mida kasutatakse krüptomüntide ülekandmiseks plokiahelate vahel.

BNB Chain ütles, et teeb koostööd turvateenistustega, et külmutada varastatud vahendite ülekanded. Binance Coin, tuntud ka kui BNB, on täna langenud 3,5%

Krüptosektorit on räsinud nii häkkimised kui ka sügav lan, mis on digitaalsete varade väärtusest pühkinud umbes 2 triljonit dollarit.

Laiem krüptoturg häkist löödud ei ole ning bitcoin püsib 20 000 dollari ligiduses.