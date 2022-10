Arvamus: pensionifond ei sobi ootamatute kulude katteks

„Ennekõike puudutas see riike, mis asetsevad Ukrainale lähemal kui Eesti. Näiteks Leedus oli teatud liikumist pensionifondides tõepoolest märgata. Lisaks puhkenud olukorrale oli see osalt ilmselt seotud ka pidurdamatu hinnakasvuga, mis inimeste käitumist mõjutab,“ ütles Kose.

Varahalduri sõnul muudavad inimesed sageli oma suhtumist ka siis, kui fondide väärtus järsult langeb. „Õnneks on inimestel siiski piisavalt rahatarkust saamaks aru, et pensionifondis olev raha ei kao kuhugi,“ lisas ta.

Murettekitav on aga Kose sõnul see, et inimesed soovivad sageli teisest pensionisambast välja võetud raha kulutada tarbimisele või mõne ootamatult suure kulu katteks. „Oleme märganud, et paljudel juhtudel jõuab varasemalt välja võetud raha uuesti pensionifondi tagasi, seega miks mitte lasta sel fondis lihtsalt rahulikult kasvada?“