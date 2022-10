Eesti ettevõte on haaranud ligi viiendiku Soome akende ja uste restaureerimisturust

„Soome restaureerimisturu maht on ca 20-25 miljonit eurot, millest meie suudame tänaseks teenindada ligi 4,5 miljonit eurot ehk umbes 20% turuosast. Samas on kindlasti ka kasvupotentsiaali. Kriisis saab kõige rohkem pihta ikkagi uute majade ehitus ja rohkem hakatakse vanu maju korda tegema. Meie tööpõld pigem suureneb ja seda on tunda nii Eesti kui ka Soome turul,“ kirjeldas Scandinori tegevjuht Madis Tarum.

Sõda ja inflatsioon ettevõtet ei mõjuta

Scandinori juhi sõnul on tänase inflatsiooni juures soodsam vanu aknaid renoveerida kui soetada uusi. „Kindlasti ei ole see otseses võrdluses, ent kui lisada akende vahetusele nii vanade akende eemaldus, fassaadi- ja sisetööd, aknalaudade vahetamine jm, siis julgen öelda küll, et uute akende paigaldamine võib minna kallimaks, kui vanade akende restaureerimine,“ kirjeldas ta ning tõdes, et suur roll on nüüdseks ka inimeste teadlikkusel, kust toode pärineb.