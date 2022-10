Käesolev aasta on börside jaoks olnud kõike muud kui hea. Investorid on näinud, kuidas USA börsil tehnoloogia aktsiad on langenud kohati pea 80%, Hiinas kukuvad kinnisvaraarendajate aktsiad kui kivi, neist suurim Evergrande on kaotanud pea 60%. Kuid kui hästi on vastu pidanud meie oma Tallinna börs, selleks sukeldusime pea ees numbritesse ja aktsiaraamatutesse, et anda teile ülevaade koduturul toimunust.