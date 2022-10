Meditsiinikeskus tõi Eestisse 1,5 miljonit eurot maksva ainulaadse MRT diagnostikaseadme

„Tehnoloogiliselt on tegemist väga uuendusliku meditsiinitehnikaga, mis kasutab teiste MRT seadmetega võrreldes töötamiseks üle 200 korra vähem vedelat heeliumi ning edastab kõige kvaliteetsema digitaalse pildi inimese anatoomiast,“ kinnitas Philips Medical Systems esindaja Meditsiinigrupp AS radioloogiaseadmete müügijuht Janno Vindi .

„MRT seadme puhul on väga oluline, et sellel ei ole ioniseerivat kiirgust. Seetõttu on võimalik teha uuringuid ka rasedatele,“ tõdes Käis. Tema sõnul on magnetresonantstomograaf suurepärane täiendus Novel Clinicu teistele piltdiagnostika seadmetele, nagu kompuutertomograaf ja ultraheli.