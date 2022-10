Eesti mööblitootja müügi üle ei kurda, kuid näeb järelmaksu kasutamise hüppelist kasvu

Softrend Groupi juhi Joonatan Vinkeli sõnul on inimeste ostukäitumine muutunud eriti tuntavalt alates kevadest. „Sellist asja pole me enne näinudki, et inimesed soetavad nii pikalt kodumööblit ette. Kui näiteks diivani kättesaamise aeg on kuu-poolteist, siis tellivad paljud inimesed mööbli alles poole aasta pärast valmivasse korterisse praegu ette ära. Kardetakse, et järgmisel kevadel on kallim ja üritatakse raha inflatsiooni eest kaitsta,“ rääkis Vinkel.