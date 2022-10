McDonald's pakub nüüd Happy Meali ka Ameerika täiskasvanutele

„Kõik mäletavad lapsepõlvest oma esimest Happy Meali ja seda tunnet, et ei suuda paigal istuda, vaid tahaks juba mängima asuda,“ ütles ettevõte oma pressiteates. „See väike punane karbike võib ühe tavalise päeva muuta väga palju paremaks ja nüüd pakume seda kogemust ka täiskasvanutele.“

Kuigi täiskasvanute Happy Meal on äratanud vastakaid tundeid, on enamik inimesi siiski õnnelikud, et nad polegi lasteeine jaoks liiga vanad.