Norra karmistab reegleid: Venemaa kalalaevad võivad randuda vaid kolmes sadamas

Valitsuse plaani on kritiseerinud opositsioon, kelle arust tuleks Venemaa kalalaevadel Norra sadamates sildumine täiesti ära keelata.

„Kui valitsus tõesti usub, et need kalalaevad kujutavad endast turvariski, tuleks sadamad neile täielikult sulgeda. Praegu on Putinil endiselt võimalik oma kalalaevadega raha teenida,“ ütles vasakpoolsete erakonna juht Guri Melby.