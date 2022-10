Suurel lotomängul tekkis üliharuldane olukord, mis tõi endaga kaasa rekordarvu jackpot'i võitjaid

Filipiinide heategevusliku loteriibüroo (PCSO) peadirektor Melquiades Robles püüdis pühapäeval avalikkust rahustada ja ütles, et võidunumbrite joonistamist ei saa võltsida. PCSO rõhutas ka, et Filipiinide inimesed kippusid numbriseeriatele rohkelt panustama.

„Olen aastaid panustanud mustrile üheksa, muster kaheksa, muster seitse ja muster kuus ning olen tänulik, et just võitsin,“ ütles üks võitja. Los Angelese California ülikooli matemaatikaprofessor Terence Tao ütles BBC-le, et selline muster, mis on võidunumbrite seeria, on haruldane iga loterii puhul.