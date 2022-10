Uus majaomanik võib sotside lemmikpubi uksed sulgeda. Samas majas tegutseb ka erakonna kontor

„Kokku on seal kolm maja, osa neist kasutame ise, osa üürime välja. Üürituluga toetame meie tegevust ja remondime maju, seetõttu on meile üüritulu hästi oluline,“ ütles korporatsiooni vilistlaskogu esimees Henry Narits.

„Praegu me ei tea, [mis saab], samas ka meie üürileping saab varsti läbi,“ ütles Toonela.

Toompuiestee 16 majas asub lisaks Pööblile ka teine asukas – sotsiaaldemokraadid, kelle üürileping saab järgmisel aastal läbi. See lõpeb septembris, ütles sotsiaaldemokraatide peasekretär Eduard Odinets. Ta märkis, et erinevalt Pööblist pole neil ühtegi indikatsiooni, et korporatsioon neid majast välja ajada tahaks. „Võib-olla ongi neil Pööblisse ja meisse erinev suhtumine.“