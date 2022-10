Credit Suisse teatas hiiglaslikust tagasiostuprogrammist, aktsia tõusis 7%

„Tehingud on kooskõlas meie ennetava lähenemisviisiga meie kohustuste üldise koosseisu juhtimiseks ja intressikulude optimeerimiseks ning võimaldavad meil kasutada ära turutingimusi, et osta võlakirju tagasi atraktiivse hinnaga,“ ütles pank oma avalduses. Credit Suisse’i aktsia tõusis täna Zürichis Šveitsi börsil 8,3%. Samal ajal tõusid USAs noteeritud aktsiad turueelsel kauplemisel 7%.

Esmaspäeval kukkus panga aktsia rekordmadalale, samal ajal kui tema CDS-id (krediidiriskid) tõusid kõigi aegade kõrgeimale tasemele. Languse põhjustas eelmisel reedel Credit Suisse’i tegevjuhi märkus, et see on ettevõtte jaoks „kriitiline hetk“ enne 27. oktoobril toimuvat ümberkorralduskavade avalikustamist.

„See on murettekitav, kui pank ütleb sellistes turutingimustes, et nad restruktureerivad, müüvad varasid ja suurendavad kapitali,“ ütles sel nädalal Fox Businessile Föderaalse Hoiuste Kindlustamise Korporatsiooni (FDIC) endine esimees Sheila Bair. Bair juhtis tähelepanu ka ohule, et mõni suur pank võib kokku kukkuda ja ohustada ülemaailmset finantssüsteemi. „Viimati oli see AIG, loodame, et seekord ei ole see Credit Suisse,“ ütles ta.