Neli Euroopa riiki soovivad maagaasile kehtestada „dünaamilise hinnakoridori“

Ettepaneku autorid on Itaalia, Belgia, Poola ja Kreeka ning loodud mitteformaalne dokument võetakse arutlusele täna Euroopa Liidu kohtumisel Prahas.

Riigid tahavad, et hind oleks piisavalt kõrge, et turg toimiks, ja samas piisaval määral paindlik, et Euroopa oleks atraktiivne uutele müüjatele, võimaldades vajaduse korral tehinguid kõrgema hinnaga kui määratud hind.