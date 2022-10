Poola peaminister: Kreml käitus gaasiga „nagu narkodiiler“

Poola peaministri Mateusz Morawiecki sõnul käitub Kreml Euroopa gaasitarnetega „nagu narkodiiler“. „Esialgu pidi [Venemaalt] saadav gaas olema väga odav, kuid nüüd teame selle tegelikku hinda. Gaasi tegelik hind on sõdurite ja inimeste, laste ja naiste veri Ukrainas ning karm talv, mis tuleb Euroopas,“ lisas ta. Venemaa peatas eelmisel kuul gaasivood Euroopasse, tekitades piirkonnas aastakümnete suurima energiakriisi.

Morawiecki ütles eile CNBC-le antud intervjuus, et Euroopa praegused energiaprobleemid on „väga vale poliitika, katastroofilise poliitika tagajärjed, mida juhtis Saksamaa“.

Poola peaminister sõnas seda Prahas toimuval kohtumisel, kus Euroopa juhid arutavad Ukraina sõda ja Euroopa energiakriisi. Tegemist on uue Euroopa Poliitilise Ühenduse nimelise rühma esimese kohtumisega. „Gaasipuudus, väga kallid gaasi ja elektri hinnad kogu Euroopas – see on Saksamaa ja Venemaa vahelise kokkuleppe tegelik hind,“ ütles Morawiecki.

Poola on koos Belgia, Itaalia ja Kreekaga koostanud gaasi „hinnakoridori“ kava kogu Euroopale, et püüda langetada hinnatõusu. Gaasi hinnakoridor „peaks toimima katkestajana ja spekulatsiooni tõkestajana. Selle eesmärk ei ole suruda hindu kunstlikult madalale,“ seisab ettepaneku eelnõus. Teised riigid, sealhulgas Saksamaa ja Holland, on arvatavasti kavale vastu, hoiatades, et hindade piiramine võib avaldada negatiivset mõju energiajulgeolekule.

ELi juhid peavad reedel Prahas toimuval tippkohtumisel kaaluma gaasi hindade võimalikku piiramist. „See on meie ühine probleem,“ ütles Morawiecki. „Ei saa olla nii, et üks riik, mis on Euroopa kõige rikkam ja arenenum, nagu Saksamaa ... saab blokeerida kõike seda, mis praegu toimub.“

ELi parlamendi president Roberta Metsola sõnas samuti, et Euroopa Liit peab energiakriisile ühtselt reageerima. „On vaja kogu ELi hõlmavat gaasi hinna ülempiiri,“ ütles Metsola. Ta lisas, et liikmesriikidele saab vajaduse korral anda rohkem aega, kuid oluline on, et riigid ei „ületaks üksteist“. „Ma arvan, et see on viis, kuidas saaksime hinnad alla viia ja lõpetada spekulatsioonid ning lõpuks näidata Putinile, et ta ei ole see, kes meile dikteerib, kes maksab ja kuidas me oma arveid maksame.“