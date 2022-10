Telia 1-ga saad alati rohkem

Telia 1 on väärtuspakkumine, kus Telia kolme põhiteenuse kasutajal on võimalik saada osa eksklusiivsetest kliendihüvedest – nautida 24 tasuta filmi aastas, saada soodsamat järelmaksuintressi ja surfata kaks korda kiiremas koduinternetis.

24 filmielamust aastas ilma igasuguse lisatasuta

21. sajandi kodukino on asukohavaba. Ja seda just seetõttu, et Telia TV-d saad vaadata ükskõik kus ja ükskõik millal. Telia 1 kliendina on sul lisaks võimalus vaadata ja valida iga kuu kaks tasuta filmi meie 3000 tasulise filmi seast. Aastas teeb see kokku juba 24 põnevat, adrenaliinirohket, naerutavat või romantilist filmielamust, mida saad nautida kodudiivanil, rabarajal või lennujaamas oma lendu oodates.