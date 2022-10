Toiduainete hinnatõus on meeletu, kuid toidupoed on siiski kahjumis

Toiduainete hinnatõus kiirenes 24%-ni. Väga kiiresti on tõusnud kala, liha, leiva ja piimatoodete hinnad. Puu- ja köögiviljad on kallinenud vähem. Toiduainetööstus on sunnitud oma müügihindu oluliselt tõstma, kuna marginaalid on väikesed ja energia osakaal tootmiskuludes suur. Kuna kulud on tuludest rohkem kasvanud, ulatus toiduainetootjate kasumlikkus esimesel poolaastal vaid 0,3%-ni käibest ning toidupoed lõpetasid tänavuse esimese poolaasta kahjumis. Toidutootjad näevad toiduainete hinnatõusu jätkumist järgmistel kuudel.

Väiksemate sissetulekutega peresid lööb hinnatõus kõige valusamalt, sest nende eelarves on kiiresti kallinenud toidu, elektri, kütte ja üüri osakaal kõige suurem. Kõige väiksemate eelarvetega elanike tarbimiskorv on aastaga kallinenud üle 30% võrra. Samas on nende perede kokkuhoiu võimalused kõige ahtamad, sest meelelahutusele kulutasid nad juba enne hinnatõusu kiirenemist väga vähe.

Hinnatõus on ajanud tarbijad musta masendusse. Majapidamised ei ole oma pere rahalist seisu järgmise 12 kuu jooksul kunagi varem hinnanud nii pessimistlikult kui praegu. Oodatakse majandusolukorra halvenemist ja tööpuuduse suurenemist.

Siiani on pered suutnud oma varasemat tarbimistaset hoida. Jaemüügi ja kaardimaksete käive kasvab inflatsiooniga enam-vähem samas tempos, nii et tarbitavad kogused ei ole hinnarallieelse ajaga võrreldes oluliselt muutunud. Tarbimise taset on aidanud hoida säästude kasutamine ja tarbijate arvu juurdekasv. Majapidamiste arveldusarvetel oleva raha hulk vähenes suvekuudel kokku 65 miljoni euro võrra ehk 0,7%. Inimeste hulka on suurendanud nii Ukrainast ja Venemaalt saabunud põgenikud kui ka turistid.

Väga kiire hinnatõus jätkub lähikuudel. Oktoobris alandab hindu energiatoetuste rakendumine. Swedbanki prognoosi järgi tõusevad hinnad sel aastal 19% ja järgmisel aastal veel 8%.