Eesti suudaks juba täna elektritarbimist tiputundidel 15% vähendada. Miks seda aga ei tehta?

„Uute juhitavate tootmisjaamade ehitamine ja suurte akusalvestite rajamine on kindlasti väärt mõtted, aga need on aja- ja kapitalimahukad protsessid, mille tulemust näeme elektriturul alles nelja aasta pärast,“ sõnas Õng. „Samas kriis vajab lahendamist kohe, sest külmad ilmad, madal elektritootlikkus ning oht ida suunalt võivad meie elektrisüsteemi paisata päevapealt kaosesse.“

Lähiaastate perspektiivis näeb Õng parima lahendusena suuremahulise tööstus- ja äritarbimise juhtimist tiputundidelt eemale ja kinnitab, et vajaminev võimekus on Eestis juba olemas.

„Elektri tarbimise nutikas nihutamine tiputundidelt odavamatele annab kiire ja positiivse lahenduse nii tarbijatele kui ka kogu elektrivõrgule üldisemalt,“ ütles Õng. „Meie 7-aastane kogemus näitab, et Eesti äritarbijatel on juba täna olemas vajaminev paindlikkus (u 150 MW), et vähendada kogu riigi tipukoormust kuni 15% ja seda ilma oma igapäevast tööprotsessi kahjustamata.“

Loomulikult on vajalik ja mõttekas ka see, et eratarbijad hajutaksid võimaluste piires oma tarbimist, kuid sellele ei saa Õnge sõnul lühiajaliselt üles ehitada stabiliseerimismehhanismi, sest kodutarbijad kasutavad vaid kolmandiku elektrist ja suuremat osa sellest tarbimisest on keerukas ajatada.

Ei tasu riigi peale lootma jääda

Elektritarbimise juhtimiseks ja elektrivõrgu koormuste tasakaalustamise mehhanismiks on Fusebox välja töötanud spetsiaalse tarkvara, mida täna kasutavad paljud suurtarbijad Baltikumis ja Skandinaavias. Tarkvara jälgib reaalajas elektriturul toimuvat ja vajaduse korral nihutab ettevõtte masinate töökoormust parema hinnaga tundidele. Tulemused on klientide sõnul märkimisväärsed, kus tavapärasest umbes 20% väiksemate elektriarvete kõrval teenitakse balansseerimisturul osalemise eest otsest rahalist tulu.