Majandusanalüütik: suure tõenäosusega on Euroopas majanduslangus alanud

Sel nädalal avaldatud andmete põhjal on Eesti töötleva tööstuse tootmismaht juba kolmandat kuud languses. Arvestades, et tegemist on Eesti suurima majandussektoriga, mis veel mullu andis 15% kogu majanduses loodud lisandväärtusest, on see probleem meie kõigi jaoks. Tööpäevade arvuga korrigeeritud andmete põhjal kahanes töötleva tööstuse tootmismaht augustis eelmise aasta sama ajaga võrreldes 4%. Sama suur on tööstustoodangu langus ka viimase kolme kuu peale kokku. Seejuures on tootmise kokku tõmbumisse panustanud enim Eesti kõige suuremad tööstusharud – puidutööstus ja metallitööstus. Mõlema tegevusala tootmismahud on mullusest umbes 10% väiksemad, mida ei saa pidada marginaalseks languseks. Tootmismahu märkimisväärne kukkumine on aset leidnud veel mitmes keskmise suurusega tööstussektoris nagu näiteks mööblitootmine, kummi- ja plastitööstus, keemiatööstus ja ehitusmaterjalide tootmine.