Sariettevõtja Vilve Vene: ühe firma edu kogemust ei saa automaatselt teise firmasse dubleerida

Kuigi investeerimisfondil võib olla portfellis palju firmasid, siis iga ettevõte on Vene sõnul erinev. „Mina ei usu, et ühe firma kogemust annab automaatselt üle dubleerida teise firmasse ja see firma saab läbi selle edukaks. Minu arvates see ei ole võimalik,“ märkis ta.

Tuuma puhul on müügitsüklid väga pikad ning suure panga kliendiks saamisel tuleb tööd teha vähemalt poolteist aastat. Investorite poolt nõuab see Vene sõnul aga palju kannatust ja usaldust. „See on aga keeruline, sa pead kogu aeg näitama paremaid numbreid, et uusi investoreid veenda ning see ongi vastuoluline ja keeruline, eriti meie pika vinnaga äris,“ ütles ta.

Vene on ehitanud üles kunagise Hansapanga IT süsteemid ning seejärel loonud koos kaasasutajatega ettevõtted Icefire (osteti checkout.com poolt), RevRight, Pocopay ning kõige hilisemalt 2019. aasta alguses tegevust asutanud pangaplatvorm Tuum, kuhu 2020. aasta lõpus esimest korda välist raha kaasati ning millega tänaseks on tehtud kaks investeerimisraundi.

Konkurentsis püsimiseks otsustati välisraha kasuks

„Meil olid pikalt arutelud, kas me läheme välisrahastuse teed või mitte. Aga me saime väga hästi aru, et me tahame olla konkurentsis ja kasvada, sest meie suurimad konkurendid maailmas olid väga hästi kapitaliseeritud, nad suutsid hästi kiiresti kasvada ja selleks on vaja raha,“ ütles Vene.

On hästi oluline, et sa tunnetad ära, et jah, see suhe saab olema õige. Abielu saab lahutada, aga seda sa ei lahuta

Investoriteni jõudmiseks suheldi Vene sõnul sõpradega, kes omakorda kontakte lõid. Järgnes üle 100 kõne investoritega.

„Sellest on palju õppida, sest iga fond küsis erinevaid materjale. Mina istusin Muhus oma maakodus, kuna saared olid koroona ajal kinni ning muudkui tegin neid materjale, igale oma,“ rääkis Vene. Õppetunnina tasub kõik materjalid valmis teha sellisel viisil nagu ise õigeks pead, sest muidu võib töömahu all hulluks minna. „Aga me tahtsime too hetk tõesti parimat,“ ütles Vene.