Elamispindade defitsiit on pöördumas ülepakkumiseks. Kuhu suunas hakkab liikuma kinnisvara hind?

2021. aastal nägime elamispindade turul pakkumiste puudujääki ja ülisuurt ostuhuvi. Takistused uute pakkumiste turule toomise teel oli põhjus, mis viis kinnisvarahinnad ebamõistlikult kõrgele. 2022. aasta sügiseks on mängulaud pöördumas ja tasub hoida silm peal, milline on elamispindade hindade edasine liikumise suund? Samuti peaks erinevad elamispindade turuosalised mõtlema, milline on nende tegevusplaan 2022.-2023. aastatel.