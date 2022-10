VIDEO | Vene oligarhi superjaht ilmub salapäraselt Hongkongi

Laev on hinnanguliselt väärt vähemalt 500 miljonit dollarit. CNN-iga rääkinud jahimaakleri sõnul kuulub Nord tööstusega tegelevale miljardärile Aleksei Mordašovile.

Jaht, mis on 1,5 korda pikem kui jalgpalliväljak, saabus Hongkongi kolmapäeval Venemaa Vladivostoki sadamast, teatas Hiina linna mereosakond. Valitsusasutus ütles reedel CNN-ile, et neile pole teatatud, millal jaht järgmisesse sihtkohta liigub.

Mordašov on üks Venemaa jõukamaid miljardäre, kelle hinnanguline netoväärtus on Bloombergi miljardäride indeksi andmetel 18,7 miljardit dollarit. See sel aastal seni vähenenud 10 miljardi dollari võrra.