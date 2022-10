Majanduslanguse indikatsioon läänetuultes? Rootsi kinnisvaraturul sulavad hinnad nagu kevadine lumi

Viimaste maakleri andmete kohaselt süvenes septembris Rootsi kinnivarahindade langus. Rootsi eluasemeturg hakkab kokku kuivama, sest intressimäärade tõus ja mure energiakulude suurenemise pärast vähendas nõudlust.

Rootsi kinnisvaraturg oli pandeemia ajal maailma üks kuumimaid, kuid nüüd seisab see silmitsi suure langusega. Suur langus on tabanud ka Austraalia ja Kanada kinnisvaraturge. Kuigi turg on jahtunud alates märtsist, mil Riksbank alustas rahapoliitikas ajaloolist pööret, on kasvav mure, et tuleval talvel potentsiaalne elektri hindade tõus võib mõõna veelgi süvendada.

Korterite hinnad on aasta varasemaga võrreldes langenud 6%, samas kui majade hinnad, mis pandeemia ajal tõusid rohkem, kuna ostjad otsisid rohkem ruumi kodus töötamiseks, on langenud 3%, teatas kinnisvaramaakleritelt andmeid koguv Svensk Maklarstatistik.

Tehingute maht septembris ja kogu kolmandas kvartalis langes „oluliselt“ võrreldes viimase kahe aasta vastavate tasemetega.

„Praegu leidub üsna palju ostjaid, kes ootavad hindade edasist langust, mistõttu ostuga oodatakse,“ ütles Svenska Handelsbankeni vanemökonomist Helena Borneval telefoni teel Bloombergile, lisades samas, et ta ei usu, et turg on täieliku põhja saavutanud.

„See on pigem äraootav olukord, mitte see, et ei saada kortereid endale lubada või hüpoteegitaotlust heaks kiidetud.“

Korterite hinnalangus on praegu kiireim alates 2018. aasta augustist.

Erinevalt enamikust rikastest riikidest ei olnud Rootsi eluasemeturg mõjutatud 2008. aasta finantskriisist. Selle viimane kinnisvarakrahh, mis majanduse ja pangad põlvili surus, juhtus 1990. aastate alguses.

Eramute hinnalangus on olnud tugevam Rootsi kolmes suurimas linnas Stockholmis, Malmös ja Göteborgis, kus aasta varasemaga võrreldes on hinnalangus 6–9%. Siiski on esialgseid märke, et langus võib pealinnas leeveneda, kirjutasid SEB AB majandusteadlased.

„Huvitav on aga see, et Stockholmis on hinnalangus pidurdumas, mis on tavaliselt ülejäänud riigi juhtiv näitaja,“ ütles SEB.