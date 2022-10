Selle taga on poliitiline kemplus ja USA suur naftajanu.

OPEC+ tegi kolmapäeval Viinis peetud kohtumisel märgilise otsuse tootmist järsult vähendada. Nende de facto juhtriik Saudi Araabia andis teada, et toodangut vähendatakse päevas kahe miljoni barreli võrra, mis võrdub 2%-ga ülemaailmsest toodangust. OPEC+ teatel oli sellist otsust vaja sellepärast, et läänes intressimäärad tõusevad ja maailma majandus on nõrgas seisus.