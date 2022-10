Pikaaegsest asekantslerist on saamas ministeeriumi kõige tähtsam ametnik

Ando Leppiman andis oma lahkumisest teada juba aprillikuus ja asus Eesti Varude Keskuse juhi kohale. Siiani ei ole ministeerium suutnud seda kohta täita, kuid teada olevalt on seda kohta endale saamas mees, kes on ministeeriumis veetnud kogu oma karjääri. Ahti Kuningas (45) tuli sinna 1999. aastal 22-aastaselt ning alates 2015. aastast kuni tänaseni on ta olnud transpordi asekantsleri kohal. Enne seda pidas ta majandusarengu asekantsleri ametit. Kuningal on sotsiaalteaduste magistrikraad Tartu ülikooli majandusteaduskonnast.

Erinevatel aegadel on ta ametikohaga seonduvalt olnud manalateed läinud Estonian Airi, EASi, Tallinna Sadama, TS Shippingu, Green Marine’i ning Operaili nõukogu liige. Täna on ta näiteks RB Rail AS nõukogu liige.

Kuningas on olnud mitme olulise protsessi juures ning teda peetakse mõnelgi puhul nende arhitektiks. Näiteks Estonian Airi pankrot või Nordica koduturul mitte lendamine ja X-fly loomine. Tema silme all on hilinemas Rail Balticu ehitus.

Pikalt on räägitud sellest, et Nordicat pakendatakse täna selleks, et seda erastada. Valdkonna inimesed eeldavad, et seda hakkab mees ka kantsleri ametis edasi viima. Lisaks on algamas Operaili osalise erastamise protsess.

Kantslerit on otsitud kaua. See on olnud väidetavalt keeruline protsess, kus ei ole mitu kuud kandidaatide osas jõutud üksmeelele.