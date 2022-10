TextMagic kasvatas kolmanda kvartali käivet ja aktiivsete kasutajate arvu

Välised tegurid on ka sel aastal ettevõtte kasvu toetanud. Nii nagu koroonakriis andis tugeva tõuke tulemustele, on ka käesoleval aastal ettevõtte tulemusi mõjutanud valuutakursside muutused, eelkõige USA dollari tugevnemine. 2022. aasta jooksul on positiivne mõju olnud kokku 868 tuhat eurot. Kolmandas kvartalis püsis vaba rahavoog endiselt tugevana. Kvartali keskmine igakuine vaba rahavoog oli ca 350 tuhat eurot.

Viisime lõpuni SOC 2 Type II projekti. SOC 2 on turvalisuse sertifikaat, mis annab tunnustuse, et meie klientide andmed on nõuetekohaselt käsitletud ja kaitstud ja see on ka oluline müügiargument just meie sihtturul USA-s.