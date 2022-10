Swedbanki ja EstBANi ühine koolitussari lõi uusi äriingleid

Tema sõnul aitasid iduettevõtluse vallas kogenud inimesed mõista, et eelkõige tuleb investeerida lahendamist vajavasse probleemi ja seda eestvedavasse meeskonda. „Iduettevõtluses on tavaline, et algne idee, mida tegema hakatakse, aja jooksul muutub ning mõne aasta jooksul jõutakse päris lahenduseni. Seda tuleb prospekte, pakkumisi ja müügiprognoose vaadates aktsepteerida,“ kirjeldas Etverk.

Pangandussektori kogemusega investor Valmar Aia nägi programmi suurimat kasu samuti just startup ettevõtte hindamise praktilisest poolest. „EstBANi võrgustik andis selge tõuke, et oma portfelli lisada ka iduettevõtteid. Esimeste selliste investeeringute puhul on ka hea, et investorite sündikaadis osalemisel ei pea summad niivõrd suured olema ning saab toetuda juhtinvestorite kogemusele, et omakorda ise järjest rohkem seda valdkonda tundma õppida,“ rääkis Aia.