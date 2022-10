Uute sõiduautode müük püsib kõigest hoolimata stabiilsena

Uusi sõiduautosid müüdi septembris 1810, mis ületas eelmise aasta septembrikuu tulemuse 1,9%. Üheksa kuu kokkuvõttes on tänavu antud klientidele üle 16 181 uut sõiduautot, mida on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 12,7% vähem. Kuna möödunud aasta esimesel poolel oli müük väga hea ja teisel poolel toimus langus, siis vastavalt sellele on tänavused stabiilsed müügitulemused näidanud eelmise aastaga võrreldes esimesel poolaastal langust, aga kahel viimasel kuul tõusnud plusspoolele.