Renault plaanib Nissaniga koostööd ning tahab Euroopasse luua elektriautode laadimisvõrgustiku

Prantsuse autotootja Renault ja selle Jaapani partner Nissan teatasid, et nad peavad „usalduslikke arutelusid“ oma koostöö tuleviku üle, lisades, et Nissan kaalub investeerimist Renault tulevase elektrisõidukite üksuse arendamisse, kirjutab Reuters.

Esimene laadimisjaam avatakse mõne kuu pärast Lõuna-Prantsusmaal ning 2024. aasta keskpaigaks on kavas avada veel 200 laadimisjaama Prantsusmaal, Belgias, Itaalias ja Hispaanias, teatas Mobilize, lisades, et on käimas läbirääkimised potentsiaalsete partneritega võrgu rahastamise üle.

Ettevõte plaanib oma EV- ja sisepõlemismootorite ärid lahku lüüa, et võistelda konkurentidega, nagu Tesla ja Volkswagen. Uued laadimisjaamad paigaldatakse Renault edasimüüjate juurde, mis asuvad kiirteede lähedal, ning neile on ette nähtud spetsiaalsed kohad, kus juhid saavad keskmiselt pooletunnise laadimisperioodi jooksul puhata. Need on ligipääsetavad ööpäev ringi ning pakuvad ootesaali, mängunurka lastele ja värskendavaid jooke.