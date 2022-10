Välismaalased hülgavad Eesti luksuskinnisvara. Uued ostjad kohal

Üks maailma tuntumaid jõukamatele klientidele keskenduvaid ning eksklusiivset ja luksuslikku kinnisvara vahendavaid kinnisvarabüroosid Christie’s International Real Estate otsustas, et on aeg siseneda ka Eesti turule. Sügisest on nendega esindusõiguse lepingu sõlminud kohalik büroo Signature Estate Collection. Eesti esinduse kaasasutaja Triin Loodus ütleb, et erilist kinnisvara on Eestis piisavalt, aga ostja on oma ostuotsustes palju ettevaatlikum, mis tähendab, et müügiaeg on märkimisväärselt pikenenud. Energiakriisi ajal ei soosita maju enam isegi mitte kalli kinnisvara ostjate hulgas. Nõutud on hoopis teistsugune kinnisvara. Teisalt on Tallinnas vähemalt kaks piirkonda ja vanalinnas kaks maja, mis on ostjate hulgas eriti hinnas.