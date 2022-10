IKEA klienditeenindus on ülekoormatud: kliendid peavad vastust väga kaua ootama

„Vabandame klientide ees, kellele on meie klienditeeninduse hilinenud vastused ja lahendused põhjustanud ebamugavusi. Oleme praegu kasutusele võtmas erinevaid meetmeid, et meie klientide ootusi paremini täita,“ selgitas IKEA Baltikumi korporatiivteenuste juht Renata Dante.

Ta tõi välja, et tehakse aktiivset koostööd kohalike ja ülemaailmsete tarnijatega, tagamaks kaupade parem saadavus. Samuti on Dante sõnul loonud ettevõte kahjustatud kaupadele topeltkontrolli, et parandada kaupade kättesaadavust, ning teinud täiendavaid jõupingutusi, et vastata klientidele, kelle puhul on see viibinud.