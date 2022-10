Venemaa karvane käsi taas mängus? Gaasitorude lähedal asuv saar jäi täielikult elektrita

Katkestuse täpne põhjus pole teada, kuid tõenäoliselt on see tingitud rikkest saart Rootsi mandriga ühendavas elektrikaablis, teatas Taani ringhääling. Ametiasutused on käivitanud kohaliku elektrijaama, et toota saarele elektrit.

„Oleme teadlikud, et Bornholmi ümbruses on viimastel nädalatel tegevust palju olnud, seega on oluline öelda, et me ei tea veel juhtunu tagamaid,“ lisas elektrivõgu omanik.