Kallas kohtumisel von der Leyeniga: peame leidma töötava lahenduse, kuidas energiahinnad alla tuua

Peaminister Kallas ja Euroopa Komisjoni president von der Leyen kõnelesid kohtumisel põhjalikult energiajulgeolekust. Peaminister Kallase sõnul on Venemaa näidanud, kuidas nad energiat relvana kasutavad ning Euroopa energiajulgeoleku tagamiseks peame kõik ühiselt pingutama. Peaminister Kallase sõnul tõdeti kohtumisel ühiselt, et lõviosa praegusest energia hinnatõusust on tinginud Venemaa agressioon.

„Hetkel on kõige ajakriitilisem leida lahendused energiahindade alandamiseks ning varustuskindluse tagamiseks. See saab olla võimalik vaid juhul, kui leiame Euroopas ühised lahendused ning ei killusta ELi ühtset turgu. Arutasime seda eelmisel nädalal Prahas ja peame lahenduste leidmisega kiires tempos edasi liikuma. Loodan siinkohal ka Euroopa Komisjoni initsiatiivile ja ettepanekutele,“ ütles Kallas.

Ukrainat peab toetama

Kohtumisel keskenduti ka Ukraina toetamisele. Peaminister Kaja Kallase sõnul näitab Ukraina edu lahinguväljal, et oleme olnud õigel teel Ukraina toetamisel ja see tähendab, et meie abi Ukraina inimeste ja ka riigi majanduse toetamiseks peab veelgi kasvama.

„Me kõik peame senisest veelgi enam pingutama, et Ukraina saaks oma territooriumi okupantidest vabastada. See on ainus tee, mis viib rahuni,“ rõhutas Kallas. „Ühtsuse ja jõu näitamine on ainus viis, mis lõpetab Venemaa agressiooni ning purustab Kremli imperialistlikud unistused,“ lisas ta.

Ukraina igakülgse toetamise kõrval peab jätkama Venemaa poliitilist ja majanduslikku isoleerimist. „On oluline, et saavutasime kokkuleppe Euroopa Liidu kaheksanda sanktsioonipaketi osas, mis sisaldab ka hinnalage Vene naftale, kuid meie surve läbi sanktsioonide peab jätkuma,“ märkis Kallas.

Peaminister lisas, et Venemaa kuriteod, sealhulgas agressioonikuriteod, inimsusevastased kuriteod ja võimalik genotsiid, ei saa jääda karistamata. „Euroopa Liit võiks olla agressioonikuritegusid uuriva tribunali loomise eestvedaja,“ märkis Kallas.