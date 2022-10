Kinnisvaraturgu ootab rahulikum aasta, mis võib kaasa tuua vallandamisi ja pankrotte

Hea on tõdeda, et meie ettevõtted on ka praegu nii heas seisus, et nõuavad oma töötajaile aina paremaid töötingimusi. Kesk- ja südalinna uued büroohooned üüritakse välja kiiresti ning järgmisel aastal valmivad ruumid on juba suures osas broneeritud. See võib aga mõneks ajaks kaasa tuua nadi olukorra.