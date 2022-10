GRAAFIK | Eesti võlakoormus on kümne aastaga enam kui kahekordistunud

Kuigi viimase kümne aastaga on Eesti võlakoormuse osakaal SKP-s oluliselt kasvanud, siis euroalal on tegu jätkuvalt madalaima võlatasemega.

LHV majandusanalüütiku Kristo Aabi sõnul on Eesti riskid seotud sellega, et riigi eelarvepoliitika on viimastel aastatel oluliselt lõdvemaks muutunud ning riigi võlakoormus kahekordistunud, millele on tähelepanu juhtinud ka reitinguagentuur Fitch.

„Lisaks muudab paradoksaalsel kombel Eesti võla kallimaks tõenäoliselt ka fakt, et riik ei emiteeri just tihti võlga ehk investorite jaoks on ebaselge kui kaubeldav see võlakiri järelturul on. Selles kontekstis muudab pikem ajalugu rahaturgudel riigi investorite jaoks ilmselt usaldusväärsemaks,“ lisas Aab.