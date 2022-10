Nobeli majanduspreemia pälvisid panku ja kriise uurinud USA teadlased

Bernanke, Diamond ja Dybvig pälvisid auhinna oma pikaajalise uurimustöö eest. Sveriges Riksbanki, kes Nobeli majanduspreemiat välja annab, sõnul on nende avastused aidanud parandada seda, kuidas ühiskond majanduskriisidega toime tuleb.

„Selle aasta majanduspreemia laureaadid on oluliselt parandanud meie arusaama pankade rollist majanduses, eriti finantskriiside ajal. Nende uurimustöös on oluline see, kuidas vältida pankade kokkuvarisemist,“ seisab avalduses Nobeli preemia kodulehel.