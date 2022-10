Võimalik äriplaan: kas elektrit saab osta universaalteenuse hinnaga ja müüa börsihinnaga?

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi avalike suhete nõuniku Kadri Laube sõnul tuleb universaalteenuse müümiseks registreerida end müüjana ja sõlmida Enefit Power AS-iga hinnavahe kompenseerimise leping. „Universaalteenus pole mõeldud skeemitamisega raha teenimiseks, vaid see on mõeldud siiski tarbijatele börsivälise hinnaga elektri pakkumiseks, et leevendada börsi hinnatippude mõju.“ Laube lisas, et kui universaalteenust hakatakse kasutama muul otstarbel, peab riik sekkuma.