Ajujahi eriauhinna võitnud ettevõte toodab ökokanepist supertoitu

„Naturist koosneb julgetest, ambitsioonikatest ja loovatest ettevõtjatest, kes on võtnud südameasjaks vähendada lihatootmisega seotud keskkonnajälge. Lisaks suudavad nad oma tegevuse keskkonnamõju väga selgelt mõõta, mis on oluline tegur investorite kaasamisel ja edasisel kasvul. Nad on öelnud, et nende alternatiivtoote CRUMP puhul kulub ligi 400 korda vähem vett ja selle süsinikujälg on 24 korda väiksem kui lihatootmisel,“ selgitas SEB Baltikumi strateegiajuht Andra Altoa.



Ettevõtjate sõnul on tänase toiduainetööstuse üks suurimaid väljakutseid pidada sammu taimse toidu, eriti proteiinide nõudlusega. Probleem puudutab miljoneid, kes on vähendamas või loobumas loomsest valgust, nii tervislikel kui moraalsetel põhjustel. Kuna inimkeha vajab tervislikuks toimimiseks iga päev valku, siis nende äriidee ja lahendus keskendub just selle vajaduse katmisele.