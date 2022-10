Baltic Horizon Fondi on Rootsis tabanud müügilaine. Aktsia kaupleb tugevalt alla Tallinna börsi hinna

Rootsi börsil väljastatakse kuni 119 635 429 Baltic Horizon Fundi (Fond) Rootsi hoidmistunnistust (SDR). Pakkumine toimub üksnes Rootsi Kuningriigis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis. See on suunatud osakuomanikele, kes omavad Fondi osakuid, mis on kaubeldavad Nasdaq Stockholmi börsil. Pakkumise periood, mille jooksul on võimalik esitada konverteerimiskorraldus osakute konverteerimiseks SDR-ideks, algab 3. oktoobril kell 10.00 ja lõpeb 17. oktoobril kell 12.00.