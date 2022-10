Eesti saab Euroopalt üle 350 miljoni euro, et lõpetada põlevkivist energia tootmine

Taustateave

Õiglase ülemineku fondist toetatakse territooriume, mida kliimaneutraalsele majandusele üleminek kõige rohkem mõjutab. Need territooriumid on kindlaks määratud õiglase ülemineku territoriaalsetes kavades pärast dialoogi komisjoniga 2021.–2027. aasta partnerluslepingute ja nendega seotud programmide üle peetavatel läbirääkimistel. Õiglase ülemineku territoriaalsetes tegevuskavades, mis koostati tihedas koostöös kohalike partneritega, on esitatud iga piirkonna probleemid ning arenguvajadused ja -eesmärgid, mis tuleb täita 2030. aastaks. Ühtlasi on neis määratud kindlaks kavandatud tegevuste liigid koos konkreetse juhtimismehhanismiga.