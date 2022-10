Swedbanki peaökonomist: Eesti ekspordimaht väheneb ja välisnõudlus nõrgeneb

Samuti on langenud Eesti päritolu kaupade osakaal kogu kaupade ekspordis ja re-eksporditud kaupade osakaal on kasvanud. Kui möödunud aasta augustis oli see 74% kaupade koguekspordist, siis sel aastal vaid 63%. Selle aasta esimese kaheksa kuu keskmine vastav osakaal on 68%, eelmisel aastal samal ajal aga 73%. Eesti päritolu kaupade ekspordi osakaalu vähenemine algas juba möödunud aasta sügisest ja käesoleva aasta suvel see langus kiirenes.

Kaubanduspuudujääk on oluliselt suurem kui aasta tagasi

Jooksevhindades suurenes kaupade import augustis küll 28%, kuid 29% impordihindade kasv vähendas impordimahtu. Kaupade import väheneb püsivhindades alates juunist. Kaupade import on Eestis olnud pidevalt ekspordist suurem ehk puhaseksport on negatiivne ning möödunud aasta sügisest on see vahe veelgi kasvanud. Viimastel kuudel on kaubanduspuudujääk küll stabiliseerunud, kuid eelmise aastaga võrreldes on see siiski tublisti suurem. See aga tähendab pidurit majanduskasvule. Samas on teenuste saldo olnud positiivne, mis vähemalt teises kvartalis viis jooksevkonto ülejääki.